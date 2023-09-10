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Премьер-министр Армении Пашинян уволил главу службы госохраны

Премьер Армении Никол Пашинян уволил главу службы государственной охраны. Его приказ опубликован на сайте правительства.

Премьер-министр Армении Пашинян уволил главу службы госохраны
© ТАСС

«Освободить Саркиса Ованнисяна от должности начальника службы государственной охраны», — сказано в документе.

В приказе также говорится, что исполняющим обязанности руководителя службы назначен Артур Гаспарян.

В марте президент Армении Ваагн Хачатурян освободил от должности командующего армяно-российской объединённой группировкой войск Тиграна Парваняна.

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