Премьер-министр Армении Пашинян уволил главу службы госохраны
Премьер Армении Никол Пашинян уволил главу службы государственной охраны. Его приказ опубликован на сайте правительства.
«Освободить Саркиса Ованнисяна от должности начальника службы государственной охраны», — сказано в документе.
В приказе также говорится, что исполняющим обязанности руководителя службы назначен Артур Гаспарян.
В марте президент Армении Ваагн Хачатурян освободил от должности командующего армяно-российской объединённой группировкой войск Тиграна Парваняна.