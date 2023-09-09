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Стало известно меню ужина для участников саммита G20

Президент Индии Драупади Мурму угостила лидеров саммита Большой двадцатки (G20) вегетарианским ужином. Об этом сообщает РИА Новости.

Стало известно меню ужина для участников саммита G20
© РИА Новости

В меню ужина для лидеров стран G20 значится закуска из чипсов из листьев проса с шариком йогурта и пряным соусом чатни. В качестве основного блюда – галета из джекфрута с лесными грибами, кусочками проса и красным рисом с добавлением листьев карри.

На закуску лидерам стран Большой двадцатки был предложен традиционный индийский хлеб. Это мягкая булочка со вкусом лука. А на десерт, по словам журналистов, подавался пудинг из проса с ароматом кардамона и рисовыми чипсами.

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Индия уделяет особое внимание просу. Так, индийский премьер-министр Нарендра Моди не раз призывал мировое сообщество выращивать больше проса и внедрить его повседневный рацион. Также по инициативе Индии Генеральная ассамблея ООН объявила 2023 год Международным годом проса.

Ранее сообщалось, что журналисты со всего мира, освещавшие саммит G20 в Нью-Дели, фотографировались с флагом России. На площадку саммит Большой двадцатки российский флаг принесла журналистка Екатерина Надольская. Журналистка поделилась, что была удивлена тем, как жители Индии поддерживают Россию и уважают российского лидера Владимира Путина.

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