В Румынии нашли новые фрагменты «аналогичного российскому» дрона

Министерство национальной обороны Румынии заявило, что в районе Плауру уезда Тулча были обнаружены новые фрагменты беспилотника, похожего на те, что используют российские военные. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Согласно сообщению Минобороны Румынии, 9 сентября военнослужащие румынских военно-морских сил, развернутые для разведывательных миссий в районе Плауру, уезд Тулча, провели поисковые мероприятия в зоне ответственности после получения информации от местных властей о возможном расположении фрагментов беспилотников примерно в 2,5 километра к юго-востоку от Плауру.

«По итогам полевых исследований были обнаружены фрагменты беспилотника, аналогичного тем, что используют российские военные», — указали в ведомстве.

Утром 6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщил, что на территории страны были обнаружены обломки, которые предположительно являлись российским дроном. По словам главы ведомства, обломки были найдены в районе Плауру на границе с Украиной вечером 5 сентября на фоне сообщений о взрывах в украинских портах.

Радиостанция Radio Romania International сообщала о намерении США разместить в Румынии несколько боевых истребителей F-16 для нужд миссии НАТО в сфере безопасности воздушного пространства. Уточнялось, что инцидент с обломками беспилотника обсуждался в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Луминицы Одобеску с госсекретарем США Энтони Блинкеном.