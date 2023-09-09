Итоговую декларацию саммита G20 назвали ударом для Запада

В статье обращается внимание на то, что единственное упоминание "войны на Украине" в документе сторонники Киева, такие как США и страны НАТО, изначально отвергали, так как оно, по их мнению, создает впечатление, что обе стороны одинаково виновны в происходящем. Однако именно в таком виде конфликт и назван в документе, пишет издание. Для сравнения FT напоминает о том, что в документе, принятом в ноябре 2022 года по итогам предыдущего саммита G20 в Индонезии, формулировка звучала как "агрессия Российской Федерации против Украины".