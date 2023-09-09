Глава Евросовета раскритиковал бесплатные поставки зерна в Африку

Глава Евросовета Шарль Мишель раскритиковал намерения России , Турции и Катара бесплатно отправить 1 миллион тонн российского зерна в самые нуждающиеся страны Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Какой цинизм и неуважение к африканским странам», - заявил Мишель, выступая на саммите G20 в Дели.

По его словам, «черноморская сделка» позволила экспортировать 30 миллионов тонн украинского зерна в бедные страны.

Кроме того, он поставил в пример так называемые «коридоры солидарности». Это альтернативные маршруты, разработанные Брюсселем. По ним украинское зерно вывозили, в основном, в страны ЕС. По словам Мишеля, эти маршруты «уже позволили экспортировать 40 миллионов тонн».