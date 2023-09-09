Декларация саммита G20. Главное

Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) в итоговой декларации, принятой на саммите организации, сделали ряд заявлений по международной повестке. Об этом пишет РИА «Новости».

В итоговой декларации группа признала различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества.

Лидеры G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из РФ и Украины.

Также главы делегаций выступили против применения ядерного оружия или соответствующих угроз, подчеркнули решающее значение «мирного разрешения конфликтов и диалога».

Кроме того, в коммюнике был включен пункт о том, что саммит G20 не является платформой для решения геополитических проблем.

Вместе с тем, говорится в декларации, лидеры группы призывают все государства соблюдать принципы международного права, включая «территориальную целостность и суверенитет».

По мнению экспертов, по этому пункту среди членов группы были самые активные дискуссии. Западные страны настаивали на более жестких формулировках.

В декларации нашли отражение и экономические вопросы. В частности, лидеры призвали реформировать ВТО.

В коммюнике отметили, что вступление африканского союза в «двадцатку» поможет решению глобальных проблем современности. Кроме того, развивающиеся страны в целом должны быть лучше представлены в международных финансовых и экономических институтах.

Лидеры G20 выразили готовность способствовать обмену опытом по восстановлению инфраструктуры после стихийных бедствий, а также взяли на себя обязательства к 2030 году восстановить 30% всех разрушенных экосистем.