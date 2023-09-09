В ЮАР заявили, что итоги саммита G20 приблизят завершение украинского конфликта
Итоги саммита G20 смогут положительно отразиться на украинском конфликте и приблизить его завершение, так как в этом году процесс его обсуждения отрегулировали, заявил представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья.
В этом году саммит регулируется правилами, которые поддерживают все страны G20, это улучшение будет иметь позитивные последствия, передает РИА «Новости».
«В конечном итоге, он должен быть разрешен», – заявил Магвенья.
Напомним, Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. Российскую делегацию возглавил глава МИД Сергей Лавров.