В ЮАР заявили, что итоги саммита G20 приблизят завершение украинского конфликта

Итоги саммита G20 смогут положительно отразиться на украинском конфликте и приблизить его завершение, так как в этом году процесс его обсуждения отрегулировали, заявил представитель офиса президента ЮАР Винсент Магвенья.

В этом году саммит регулируется правилами, которые поддерживают все страны G20, это улучшение будет иметь позитивные последствия, передает РИА «Новости».

«В конечном итоге, он должен быть разрешен», – заявил Магвенья.