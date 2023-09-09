В Норвегии объяснили решение не закрывать границу от россиян

Норвегия пока не ввела полный запрет на въезд россиян в страну по финской модели из-за слишком маленького количества въезжающих в страну граждан России, объяснила министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Мель. «Лента.ру» ознакомилась с текстом заявления Мель.

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С 30 сентября 2022 года россиянам въезд в Финляндию по шенгенской визе с целью туризма запрещен. Хельсинки ввели ограничения на въезд граждан России по шенгенской визе c «необязательной» целью поездки и на транзитное следование россиян в другие страны Шенгенского соглашения.

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Слова главы ведомства стали ответом на парламентский запрос депутата Стортинга Ине Эриксен Серейде. «Отличается ли нынешняя норвежская практика пересечения границы российскими гражданами по шенгенским визам от финской, и если да, то в чем причина того, что Норвегия придерживается иной практики, чем Финляндия?» — спрашивала ранее Серейде.

В своем ответе Мель напомнила, что практика выдачи виз российским гражданам норвежскими властями была ужесточена в мае 2022 года.

«Россиянам, подающим заявление на получение шенгенской визы в Норвегию с туристическими целями, как правило, будет отказано. Практика также была ужесточена в отношении семейных визитов и деловых визитов, хотя эти группы [кандидатов на получение визы] по-прежнему могут получить визу после индивидуальной оценки. Таким образом, мы проделали большой путь, ограничив возможность получения россиянами визы в Норвегию», — говорится в ее ответе.

До сих пор Норвегия не приняла национальных правил, ограничивающих въезд россиян, как это сделала Финляндия. Отчасти это связано с тем, что количество въезжающих в Норвегию значительно ниже, чем в Финляндию, и проблема была менее острой. (...) По состоянию на сентябрь 2022 года в Финляндию въехало в общей сложности 390 000 российских граждан. Для сравнения, в период с 1 октября 2022 года по 16 августа 2023 года в Норвегию въехали 30 796 российских граждан Эмили Мель

При этом Мель отметила, что «норвежские власти имеют хорошее представление о ситуации на границе и приграничном движении из России» и не исключила возможности изменения действующих правил.

«Я хотела бы подчеркнуть, что полиция проверяет всех, кто въезжает в Норвегию из России. Те, кто не соответствует условиям въезда, например, из-за того, что цель поездки несущественна, будут высланы, а виза также может быть аннулирована», — заключила норвежский политик.