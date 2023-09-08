Зеленский заявил о «слишком длительной санкционной паузе»

«Встреча с участниками нашей санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола. Отчет о том, что уже достигнуто в работе с нашими партнерами ради санкций против России. (Обсудили. — «Газета.Ru») ориентиры на ближайшее время. Сейчас мы видим слишком длительную санкционную паузу со стороны партнеров», — сказал президент Украины.