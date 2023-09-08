В США хотели предъявить обвинение по делу Трампа сенатору Грэму

Присяжные штата Джорджия в США предлагали предъявить обвинения за соучастие в попытках бывшему президенту страны Дональду Трампу изменить в свою пользу результаты выборов 2020 года сенатору Линдси Грэму и экс-советнику по нацбезопасности Майклу Флинну. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, несмотря на предложение присяжных в итоговый список Грэм и Флинн не попали и обвинения предъявили только Трампу. При этом, согласно полной версии доклада «большого жюри», в нем значилось почти 40 лиц.

Также присяжные предлагали выдвинуть обвинения по делу Трампа против всех участников самозваных коллегий выборщиков, которые формировались в семи штатах, включая Джорджию, чтобы обеспечить переизбрание экс-президента.