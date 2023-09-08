Эстония собирается первой узаконить конфискацию российских активов

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин стремится первым в Евросоюзе узаконить конфискацию российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году узаконит конфискацию подпадающих под санкции активов, связанных с Кремлем, для финансирования восстановления Украины», – сказано в сообщении агентства.

При этом Цахкна также добавил, что этот шаг может «действительно ударить» по России. По его словам, соответствующий законопроект пройдёт процедуру одобрения в течение двух недель.