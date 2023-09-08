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Эстония собирается первой узаконить конфискацию российских активов

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин стремится первым в Евросоюзе узаконить конфискацию российских активов. Об этом сообщает Bloomberg.

Эстония собирается первой узаконить конфискацию российских активов
© РИА Новости

«Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году узаконит конфискацию подпадающих под санкции активов, связанных с Кремлем, для финансирования восстановления Украины», – сказано в сообщении агентства.

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При этом Цахкна также добавил, что этот шаг может «действительно ударить» по России. По его словам, соответствующий законопроект пройдёт процедуру одобрения в течение двух недель.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН готова вернуть России замороженные активы в ответ на продление зерновой сделки.

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