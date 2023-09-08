Папа Римский Франциск принял на аудиенции Сильвестра Сталлоне
Папа Римский Франциск принял на аудиенции актера Сильвестра Сталлоне. Об этом говорится в сообщении службы печати Святого престола.
О содержании беседы актера и понтифика не сообщается. Франциск нередко принимает известных личностей кино, спорта, бизнеса. Как правило, это частные аудиенции, о которых официально не сообщается. Информация о них поступает после соответствующих публикаций самих знаменитостей в социальных сетях.
77-летний актер, исполнивший роли в "Рокки" и "Рембо", имеет итальянские корни, его отец был эмигрантом из Сицилии.