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Папа Римский Франциск принял на аудиенции Сильвестра Сталлоне

Папа Римский Франциск принял на аудиенции актера Сильвестра Сталлоне. Об этом говорится в сообщении службы печати Святого престола.

Папа Римский Франциск принял на аудиенции Сильвестра Сталлоне
© globallookpress.com

О содержании беседы актера и понтифика не сообщается. Франциск нередко принимает известных личностей кино, спорта, бизнеса. Как правило, это частные аудиенции, о которых официально не сообщается. Информация о них поступает после соответствующих публикаций самих знаменитостей в социальных сетях.

77-летний актер, исполнивший роли в "Рокки" и "Рембо", имеет итальянские корни, его отец был эмигрантом из Сицилии.

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