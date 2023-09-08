Украина стала ассоциированным участником Инициативы трех морей

Украина получила статут ассоциированного участника Инициативы трех морей ("Триморья"). Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

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"Украина стала ассоциированной страной - участницей "Триморья", - написал он в Telegram-канале.

По словам Гетманцева, решение об этом было принято на саммите объединения, прошедшем в Бухаресте.

В июне 2022 года Украине по итогам саммита "Триморья" в Риге предоставили новый статус партнера, предназначенный для государств, претендующих на членство в ЕС.

Инициатива трех морей является объединением 12 государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Она охватывает территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Среди декларируемых целей объединения укрепление связей с США, развитие инфраструктуры, диверсификация источников энергоснабжения, стимулирование темпов цифровизации национальных экономик.