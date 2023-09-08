Украина стала ассоциированным участником Инициативы трех морей
Украина получила статут ассоциированного участника Инициативы трех морей ("Триморья"). Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
"Украина стала ассоциированной страной - участницей "Триморья", - написал он в Telegram-канале.
По словам Гетманцева, решение об этом было принято на саммите объединения, прошедшем в Бухаресте.
В июне 2022 года Украине по итогам саммита "Триморья" в Риге предоставили новый статус партнера, предназначенный для государств, претендующих на членство в ЕС.
Инициатива трех морей является объединением 12 государств Европейского союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе. Она охватывает территории между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Среди декларируемых целей объединения укрепление связей с США, развитие инфраструктуры, диверсификация источников энергоснабжения, стимулирование темпов цифровизации национальных экономик.
Организация создана в 2016 году по инициативе президента Польши Анджея Дуды и занимавшей тогда пост президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович. На инициативу "Триморья" оказала влияние выдвинутая после Первой мировой войны идея бывшего польского лидера Юзефа Пилсудского о создании "Междуморья" - конфедеративного государства в составе Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Венгрии, Румынии, Югославии и Чехословакии.