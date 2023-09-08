Киев потребовал от КНР объяснить визит блогеров из Китая в ДНР

МИД Украины ждет от Пекина разъяснений в связи с визитом в ДНР группы блогеров и оперной певицы Ван-Фан из Китая. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель ведомства Олег Николенко в пятницу, 8 сентября.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что пообщался с блогерами из Китая. Ван-Фан дала концерт в драмтеатре Мариуполя — там она спела песню «Катюшу».

Николенко подчеркнул, что Киев уважает территориальную целостность Китае и ждет объяснений цели пребывания граждан страны в Мариуполе, а также способов их попадания в город.

«МИД Украины инициирует запрет въезда в Украину для всех этих китайских "гастролеров"», — добавил он.