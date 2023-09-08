Каллас предложила соседним с РФ странам ввести торговое эмбарго

Премьер Эстонии Кая Каллас выступила с предложением к соседним с Россией странам ввести торговое эмбарго. Об этом со ссылкой на портал эстонского гостелерадио ERR пишет ТАСС.

При этом эстонский премьер-министр считает, что ключевая роль в этом вопросе принадлежит Финляндии.

Несмотря на то, что ни Польша, ни Литва, ни Латвия, ни Финляндия пока не поддержали данное предложение, Кая Каллас намерена обсудить вопрос введения эмбарго с новым финским премьер-министром Петтери Орпо.

По словам же министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, из прибалтийской республики в Россию якобы ежедневно завозят «электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы».

Однако Эстония не может в одиночку ввести эмбарго против России, так как пострадают местные предприятия.

Ранее Кая Каллас оказалась в центре громкого политического скандала после того как выяснилось, что компания Stark Logistics, в которой у ее мужа была доля, все еще работает в России.