Каллас предложила соседним с РФ странам ввести торговое эмбарго

Премьер Эстонии предложила соседям России ввести торговое эмбарго
Премьер Эстонии Кая Каллас выступила с предложением к соседним с Россией странам ввести торговое эмбарго. Об этом со ссылкой на портал эстонского гостелерадио ERR пишет ТАСС.
При этом эстонский премьер-министр считает, что ключевая роль в этом вопросе принадлежит Финляндии.
Несмотря на то, что ни Польша, ни Литва, ни Латвия, ни Финляндия пока не поддержали данное предложение, Кая Каллас намерена обсудить вопрос введения эмбарго с новым финским премьер-министром Петтери Орпо.
По словам же министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, из прибалтийской республики в Россию якобы ежедневно завозят «электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы».
Однако Эстония не может в одиночку ввести эмбарго против России, так как пострадают местные предприятия.
Ранее Кая Каллас оказалась в центре громкого политического скандала после того как выяснилось, что компания Stark Logistics, в которой у ее мужа была доля, все еще работает в России.
Эта информация вызвала волну критики в адрес Каи Каллас, прославившейся как сторонница немедленного прекращения любого бизнеса с Россией. А Оппозиционная Центристская партия Эстонии заявила о начале переговоров о вынесении вотума недоверия премьер-министру. При этом Каллас подчеркнула, что будет премьером до тех пор, пока «партнеры по коалиции и ее партия ее поддерживают».