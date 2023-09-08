Обозреватель портала Myśl Polska Петр Панасюк считает, что Польше не удастся выжить без России. По его мнению, Варшава может сохранить независимость лишь через сохранение хороших отношений с Москвой.

Панасюк заявил, что многие поляки задаются вопросом, соответствует ли поддержка Украины, «которая навязывается западными СМИ», польским интересам и приносит ли полякам пользу.

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Автор отметил, что Польша «расположена как мост между двумя великими организмами - западноевропейским миром с доминирующей Германией и русским миром». Панасюк считает, что безопасность «польского моста» и его нейтральность отвечают интересам обоих миров.

«Польша (это нужно повторять снова и снова) просто слишком маленькое и слабое образование, не обладающее «глубинными» ресурсами, чтобы иметь возможность навязывать свою волю соседним странам. Поэтому все мечты о гегемонистском положении и «великой» роли в Европе - миф», - отметил Панасюк.

Он добавил, что страна не может никому угрожать в военном отношении из-за слабой армии, отсутствия финансовых и демографических ресурсов.

«Принимая все это во внимание, нам следует избегать любых споров и конфронтации, которые могут оказать негативное влияние на отношения с нашими соседями. Мы должны сделать все для укрепления дружбы и наилучших отношений со всеми нашими соседями», - призвал автор.

Как отметил Панасюк, с самого начала существования Польши Германия, Тевтонское Государство, а затем Пруссия всегда рассматривали польские земли как объект экспансии, поэтому поляки пришли к выводу, что только при сотрудничестве с Россией у польской нации есть шанс на выживание. Именно поэтому, по его словам, последние 700 лет польской истории так тесно связаны с историей России.

«По сути, этот геополитический выбор, сделанный нашими предками, актуален и сегодня, поскольку направление и тип угроз государству в целом не изменились», - заявил автор.

По его мнению, многие поляки осознали, что главным врагом Польши является не Россия, а Германия, которая «постоянно развивалась за счет польских этнических земель».

Он отметил, что победа СССР над нацистской Германией полностью изменила политическую ситуацию. Польша возродилась в границах, о которых могла только мечтать, - с Померанией и всей Силезией. Протяженная морская граница и крупные промышленные центры полностью изменили профиль страны с аграрного на промышленный, необходимый для экономического обмена со всем миром, рассказал Панасюк.

«Под прикрытием Большого Брата с Востока Польше впервые за столетия не пришлось бороться за биологическое выживание. Произошел беспрецедентный в истории страны быстрый экономический и культурный рост», - подчеркнул он.

Однако не так давно американцы «из соображений экономии» решили сделать Польшу своим активным бастионом в Европе - против Германии с одной стороны и России с другой, считает Панасюк. По его мнению, в американской концепции Польше выделена роль гиены - «рвать», ломать единство континента, торпедировать различные общеевропейские инициативы».

«Из нашей истории <…> мы знаем, что Россия всегда является лучшим геополитическим выбором для Польши. Она близка нам, не претендует на наши земли, не хочет, чтобы мы изменили культуру, язык и обычаи», - отметил автор.

На Западе, по его мнению, к Польше никогда не относился иначе, чем к «европейским индейцам».