Украине следует как можно быстрее искать выход из конфликта с Россией, так как противостояние развивается не в пользу Киева, пояснил ветеран ВВС США Стивен Майерс. Об этом пишет USA Today.

Майерс подчеркнул, что у ВСУ нет эффективной стратегии, способной помочь им преодолеть укрепления ВС РФ, насыщенные ловушками.

«Украинские войска сейчас в большой беде», - пояснил ветеран.

Профессор Сиракузского университета Шон Макфейт отметил, в свою очередь, что перестановки в украинском оборонном ведомстве, помощь со стороны США не спасут положение.

Напомним, что в западных СМИ тональность публикаций о конфликте на Украине постепенно меняется с мажорной на минорную.