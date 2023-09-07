В США заявили, что Киев остро нуждается в выходе из конфликта с Россией
Украине следует как можно быстрее искать выход из конфликта с Россией, так как противостояние развивается не в пользу Киева, пояснил ветеран ВВС США Стивен Майерс. Об этом пишет USA Today.
Майерс подчеркнул, что у ВСУ нет эффективной стратегии, способной помочь им преодолеть укрепления ВС РФ, насыщенные ловушками.
«Украинские войска сейчас в большой беде», - пояснил ветеран.
Профессор Сиракузского университета Шон Макфейт отметил, в свою очередь, что перестановки в украинском оборонном ведомстве, помощь со стороны США не спасут положение.
Напомним, что в западных СМИ тональность публикаций о конфликте на Украине постепенно меняется с мажорной на минорную.
Обозреватели ведущих изданий заявляют о том, что необходимо как можно скорее завершить противостояние, сесть за стол переговоров. Ряд экспертов не исключает, что условия мирного договора будет диктовать не Запад, а Москва.