Глава Интерпола пожаловался на нехватку денег у организации

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток пожаловался в интервью Politico, что организация испытывает финансовые трудности.

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«Проблемы огромны. Я не могу сказать, что у нас есть достаточно ресурсов», — отметил Сток в интервью, приуроченном к 100-летию организации.

Он также отметил, что Интерпол сталкивается с необходимостью расследования многочисленных преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией и оборотом наркотиков, и киберпреступлений. Однако для деятельности организации необходимы значительные капиталовложения, которых не хватает.

По мнению генерального секретаря, международная экономическая рецессия и энергетический кризис являются основными препятствиями для финансирования организации. Он добавил, что для поддержки новых систем сбора данных и биометрического анализа требуются десятки миллионов евро.