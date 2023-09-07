Госпрокуратура Эстонии обвинила лидера движения «Вместе» в государственной измене

Государственная прокуратура Эстонии обвинила в государственной измене лидера общественного движения «Вместе» Айво Петерсона, который ранее побывал в Донецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эстонское гостелерадио ERR.

© Соцсети

По версии прокуратуры, Петерсон и еще два фигуранта дела якобы сознательно оказывали информационное влияние, которое заключалось в том числе в «распространении нарративов, поддерживающих политику безопасности и пропагандистские тезисы» РФ, как в соцсетях, так и в российских СМИ. На основании собранных сведений ведомство решило предъявить обвинение в госизмене политику и «сотрудничавшему с ним» гражданину Эстонии Дмитрию Роотси.

Также прокуратура вменяет бывшему активисту движения «Ночной дозор» Андрею Андронову «ненасильственные действия против Эстонской Республики». Движение выступало против переносу памятника воинам-освободителям Европы от фашизма в Таллине, также известного как «Бронзовый солдат».

Напомним, что силовики задержали мужчин еще в марте этого года. Правоохранительные органы утверждали, что они вели «антиконституционную деятельность» против Эстонии. По статье о госизмене в республике предусмотрено тюремное заключение на срок от 6 до 20 лет или пожизненное заключение.