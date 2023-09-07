Премьер Эстонии отказалась уходить в отставку после скандала

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась добровольно уходить в отставку после скандала с продажей санкционных товаров в Россию, в котором оказался замешан ее муж Арво Халлик. Ее слова приводит РИА Новости.

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«Я добровольно не уйду с поста премьера. У меня предложение: пусть оппозиция инициирует вотум недоверия, и если им удастся убедить большинство поддержать мою отставку, то это по крайней мере будет конституционным и законным инструментом», — сказала она.

Премьер назвала путем не в рамках закона давление на эмоции и ожидание, что у нее сдадут нервы. Необходимо набрать как минимум 51 голос депутата из 101 для принятия парламентом вотума недоверия, уточняет агентство. При этом правящая коалиция располагает 60 мандатами.