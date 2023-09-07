Помогают России: экс-глава МИД Британии пожалел о принятии Кипра в ЕС

Бывший глава МИД Британии Джек Стро раскритиковал связи Кипра с Россией и заявил, что жалеет о принятии страны в Евросоюз. Об этом сообщает Politico.

Стро отметил, что тесная связь между Россией и Кипром явление «давнее, широко распространенное и, по мнению многих, довольно нездоровое».

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Экс-министр подчеркнул, что население Кипра составляет около 800 тысяч человек - всего 0,002 процента от общей численности ЕС.

«Тем не менее, в последнее десятилетие крошечный Кипр был третьим по величине прямым иностранным инвестором в России. Деньги представляли собой в основном российский капитал, который был спрятан в офшорах на Кипре, чтобы избежать налогов и проверок, а затем был реинвестирован обратно в Россию», - заявил он.

Кипр подписал соглашение об ассоциации с ЕС в конце 1972 года, официально подав заявку на членство в 1990 году.

Стро заявил, что ООН в течение многих лет безуспешно пыталась добиться мирного соглашения между турецкой и греко-кипрской общинами острова.

По его словам, когда перспектива членства в ЕС стала яснее, переговорщики ООН при международной поддержке подсчитали, что увязка соглашения о мирном урегулировании с членством в ЕС даст лучшую надежду на разрешение разногласий на острове.

В 2004 году, перед принятием республики в ЕС, ООН предложила грекам-киприотам и туркам-киприотам договориться о мирном урегулировании. По словам Стро, большая часть греческой общины отвергла предложения.

«Многие из нас, ставших свидетелями этого процесса, считали, что со стороны киприотов-греков на переговорах была серьезная двуличность. Оглядываясь назад, мы могли и должны были заморозить вступление Кипра на данном этапе и дать понять обеим сторонам, что только объединенному острову будет разрешено вступить в ЕС», - заявил экс-министр.

По его словам, теперь ЕС самолично «председательствует в замороженном конфликте», потеряв все серьезные рычаги воздействия на киприотов-греков.