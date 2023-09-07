В Париже назначили нового ответственного за ремонт Нотр-Дама

Филипп Жост назначен новым главой государственной организации, ответственной за восстановление собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), после гибели в августе возглавлявшего ее генерала Жан-Луи Жоржелена. Жост ранее был его помощником. Об этом сообщила газета Le Figaro.

"Выбор президента - это не только решение о преемственности, но и знак преданности генералу", - приводит издание слова источника из окружения президента Франции Эмманюэля Макрона.

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По утверждению газеты, 63-летний Филипп Жост был "правой рукой" Жоржелена на протяжении всех четырех лет восстановительных работ. Отмечается, что преемник генерала имеет политехническое образование и всю карьеру посвятил оборонной отрасли. Кроме того, в процессе восстановления собора он занимался управлением делами и техническими вопросами, тогда как Жоржелен взял на себя публичные функции. И хотя архиепископ Парижа и представители армейского командования просили президента назначить на этот пост военного, в конечном счете было решено не искать человека со стороны, поскольку "проект вступает в завершающую стадию и участники работ не хотели терять время".

Как сообщила 19 августа радиостанция France Info, 74-летний генерал Жан-Луи Жоржелен погиб в районе перевала Фостен в Пиренеях, расположенного на высоте 2 650 м. 30 августа ему должно было исполниться 75 лет. После сильного пожара в главном соборе Франции - Нотр-Дам-де-Пари (соборе Парижской Богоматери), произошедшего в апреле 2019 года, он был назначен спецпредставителем президента республики по реализации проекта восстановления этого памятника истории и культуры.