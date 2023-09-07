Обзор иноСМИ: проблемы из-за украинской курятины во Франции и рост цен на нефть в ущерб Западу

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Le Figaro: во Франции недовольны наплывом украинской курятины

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Глава французской Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер заявил, что французский рынок столкнулся с ростом поставок украинской птицы и это наносит ущерб местным производителям. Об этом он рассказал Le Figaro.

5 июня Еврокомиссия (ЕК) продлила освобождение экспорта украинской птицы от таможенных пошлин. Ситуация, порождающая «наплыв украинских кур» во Францию, воспринимается как проявление недобросовестной конкуренции, заявил Шеффер. Он отметил, что себестоимость производства курятины на Украине в два раза ниже, чем в ЕС. Также Шеффер подчеркнул, что французское птицеводство чаще всего представляет собой семейный бизнес, а украинские предприятия работают в промышленных масштабах. Он призвал ЕК защитить местных производителей, подчеркнув, что выгоду получает не украинский народ, а крупный производитель, принадлежащий украинскому олигарху.

В Перу нашли хорошо сохранившуюся 1000-летнюю мумию

Археологи обнаружили тысячелетнюю мумию на участке, расположенном в жилом районе Лимы (Перу). Как сообщает Reuters, мумию нашли рядом с керамическими сосудами, тканями и другими предметами на территории Уака-Пукльяна в центре элитного района Мирафлорес.

Руководитель группы археологов Мирелла Ганоза рассказала, что речь идет о мумии взрослого человека, который был похоронен в сидячем положении. У мумии длинные волосы и практически неповрежденная челюсть. По мнению ученых, этот человек жил тысячу лет назад, на заре культуры Ичсма, которая развивалась на центральном побережье современного Перу в период социальной реорганизации до прибытия в этот район инков.

Рост цен на нефть помешает борьбе Запада с инфляцией

Цены на нефть марки Brent впервые в 2023 году превысили 90 долларов за баррель, и опрошенные Business Insider аналитики считают, что это может поддержать высокий уровень инфляции. Нефтяные цены выросло после решений Саудовской Аравии и России продлить сокращение добычи до конца 2023 года.

Страны объяснили этот шаг поддержанием стабильности и баланса на нефтяных рынках. Эксперт в сфере энергетики Хорхе Леон заявил, что предсказать влияние этого на инфляцию и экономическую политику на Западе трудно, но «более высокие цены на нефть лишь повысят вероятность дальнейшего ужесточения налогово-кредитной политики для сдерживания инфляции, особенно в США». Business Insider назвал рост цен на нефть плохой новостью для мировых центральных банков, которые с прошлого года пытаются обуздать высокую инфляцию.

Байден внезапно ушел с церемонии награждения ветерана

Президента США Джо Байдена раскритиковали за уход до окончания церемонии награждения ветерана Медалью Почета, сообщает New York Post. 80-летний Байден внезапно покинул церемонию после того, как надел высшую военную награду страны на шею 81-летнего капитана армии в отставке Ларри Тейлора: глава государства ушел до того, как капеллан прочитал заключительное благословение.

Ветераны вооруженных сил раскритиковали Байдена, заявив, что главнокомандующий проявил «поразительное отсутствие уважения».

«Прошу прощения за мой французский… Но какой же идиот. Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасно. Пожары на Гавайях, военнослужащие, жертвы стрельбы, список можно продолжать», - заявил бывший «морской котик» Шон Райан.

Ветеран армии, член палаты представителей Уэсли Хант заявил, что « как минимум на этот раз он не посмотрел на часы». Он напомнил случай, когда Байден взглянул на свои часы во время торжественной церемонии памяти 13 американских военных, погибших в августе 2021 года возле аэропорта Кабула.

В Британии приняли спорный закон о примирении в Северной Ирландии

Британский парламент окончательно принял спорный закон, который амнистирует бывших солдат и повстанцев, участвовавших в конфликте в Северной Ирландии, если они согласятся сотрудничать со следствием, сообщает Reuters. Семьи жертв, правозащитные организации и все основные политические партии Северной Ирландии - как ирландские националисты, так и британские профсоюзные деятели - осудили этот закон, подчеркивает агентство.

Местное правительство заявило, что рассматривает возможность подачи судебного иска.

«Мы не можем давать амнистию убийцам. Это не справедливость», - заявил Юджин Риви, трое братьев которого были убиты пробританскими силами в 1976 году.