Ассоциация городов Украины заявила об угрозе срыва отопительного сезона

На Украине предстоящий отопительный сезон находится под угрозой срыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко.

Это происходит из-за действий властей. Из сообщения ассоциации следует, что в настоящее время уже начались отключения горячей воды. Отсутствуют средства на подачу тепла, газа для бюджетников и населения по специальным ценам. За месяц до начала отопительного сезона предприятия тепловой коммунальной энергетики страны вынуждены прекращать поставку горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство.

Это связано с рядом решений правительства. Так, предприятия тепловой коммунальной энергетики, которым власти не компенсировали разницу в тарифах за 2021-2023 годы в размере 36 млрд гривен и которые не поднимали тарифы на тепло для жителей в предыдущие зимы, средств для оплаты газа по рыночной цене не имеют.