Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, не должен политизироваться.

"Эта тема не должна быть политизирована. Я хочу, чтобы олимпийские круги приняли осознанное решение, и я полностью доверяю [президенту Международного олимпийского комитета (МОК)] Томасу Баху", - сказал Макрон в интервью спортивному изданию L'Equipe.

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Комментируя утверждения о влиянии властей РФ на некоторых российских спортсменов, французский лидер отметил, что МОК должен в этом разобраться и "высказать свое мнение".

"Необходимо, чтобы решение комитета было понято украинцами. Я не думаю, что страна-хозяйка должна решать, что делать комитету", - сказал Макрон.

В то же время он высказал собственное мнение относительно участия российских спортсменов. "Очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага", - сказал Макрон, повторив утверждения Запада о якобы совершении РФ военных преступлений на Украине и депортации детей из зоны конфликта. При этом он указал на "реальный вопрос, который предстоит решить олимпийскому миру, - какое место отвести тем российским спортсменам, которые готовились всю жизнь".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом спортсмены из этих стран не должны быть представлены в командных соревнованиях.

Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты.