Кулеба рассказал Блинкену, что спасало его от похмелья в студенчестве

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что в студенческие годы ходил в McDonald's, чтобы избавиться от похмелья. Его слова приводит американская газета Hill.

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«Когда я был студентом, моей лучшей едой от похмелья было посещение McDonald's», — сказал министра.

Блинкен в ответ на слова Кулебы выразил уверенность, что такое происходило с министром иностранных дел Украины «очень редко».

«Со мной такого не случалось», — признался госсекретарь США.

Кроме того, Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен во время переговоров в Киеве обсудили военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности и расширение экспорта зерна из страны.