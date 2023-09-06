Белый дом извинился за ошибку Байдена в соболезновании

Президент США Джо Байден случайно допустил ошибку в тексте заявления по случаю смерти американского политика и дипломата Билла Ричардсона, подчеркнула официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что он непредумышленно упомянул в соболезновании несуществующую дочь политика, пишет РИА «Новости».

Ранее на сайте Белого дома появилось заявление Джо Байдена. Президент принес искренние соболезнования семье покойного, в том числе, его несуществующей дочери Хизер.

«Это не было нарочно... Это был просто промах, к сожалению, и мы за этот промах извиняемся», - подчеркнула Жан-Пьер.

Представитель Белого дома отметила, что специалисты убрали фразу про девушку с сайта.

Жан-Пьер заметила, что над текстами заявлений Байдена работает большое количество сотрудников, в том числе и те, кто занимается фактчекингом. Она добавил, что в дальнейшем будет сделано все возможное, чтобы такие ситуации не повторились.

Напомним, что президент Соединенных Штатов постоянно допускает ошибки во время своих выступлений на публике. Он путает названия стран, обращается к давно умершим политикам.