В G20 пожаловались на разногласия из-за проекта заявления по Украине

Председательствующая в G20 Индия предлагает проект заявления по Украине, который не осуждает российскую спецоперацию, G7 и ЕС не могут с этим согласиться, заявил источник в ЕС.

Источник заявил, что обсуждение «было очень сложным», Россия и Китай «отказались повторять формулировки», которые были озвучены на саммите в Индонезии. Предложенный вариант «недостаточен для G7, Европейского союза», он «не идет достаточно далеко» и должен стать более «глубоким».

«Будет ли у нас заявление, мы сейчас сказать не можем, поскольку переговоры продолжаются», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

При этом Bloomberg со ссылкой на французского чиновника утверждало, что страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине.

По словам представителя французских властей, Китай смягчил позицию при согласовании коммюнике, в том числе в вопросах, касающихся конфликта на Украине, а само заявление не поддерживают только Россия и Индия, передает ТАСС.