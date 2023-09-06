В Румынии нашли обломки, которые могут принадлежать БПЛА

Глава Минобороны Румынии подтвердил падение обломков дрона в стране
Министр обороны Румынии Анхель Тилвар заявил, что на территории страны нашли обломки, которые «могут принадлежать» беспилотнику. Об этом сообщает Antena 3 CNN.
Находка была сделана в уезде Тулча, в районе Плауру, на границе с Украиной.
Первоначально о падении российского беспилотника на территории Румынии сообщали украинские власти. 6 сентября на место происшествия отправилось военное руководство Румынии, включая министра обороны.
«Я подтверждаю, что на этой территории были найдены части, которые могут принадлежать дрону... Элементов, которые могли бы представлять угрозу, нет. <…> Считаю важным усилить меры предосторожности. У нас будет больше наблюдательных пунктов, больше патрулей», - сообщил Тилвар.
Накануне, 5 сентября, в Румынии рассказали, что в НАТО согласовали план действий на случай падения беспилотника на территории страны.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в альянсе «определились с некоторыми конкретными вещами - кто, когда и что должен делать, если что-то упадет на землю НАТО». Он подчеркнул, что «ни деталь, ни дрон» не падали на территории Румынии.