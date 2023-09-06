Daily Mail: миллиону больных британцев придется искать работу

Одному миллиону британцев, получающих пособие по болезни и инвалидности, в том числе тысячам маломобильных людей, придется начать искать работу, так как правительство собирается урезать социальное обеспечение на миллиарды фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Министр труда и пенсий Британии Мел Страйд ранее заявил, что целью правительства является сокращение бюджета социального обеспечения на 26 миллиардов фунтов стерлингов.

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По оценкам властей, 2,5 миллиона претендентов на пособие по безработице считаются нетрудоспособными. Но министры полагают, что это количество может сократиться на сотни тысяч, если тем, кто освобожден от труда из-за проблем с мобильностью или тревожностью, будет предложено найти работу.

Высокопоставленный источник Daily Mail в правительстве сообщил, что чиновники считают, что только миллион из 2,5 миллиона настолько больны, что не способны выполнять какую-либо работу. Чиновники также проверят, «не списывается ли слишком много людей со счетов» из-за депрессии.

В правительстве рассчитывают, что это «заполнит пробелы на рынке труда» и поддержит экономику. Официальные опросы показывают, что до полумиллиона человек, получающих пособие по болезни, хотят работать и хотят получить помощь в трудоустройстве.

Власти считают, что закрепление формата удаленной работы означает, что многие люди, которые когда-то считались нетрудоспособными, могут найти способ заработка. Те, кого власти сочтут трудоспособными, могут быть лишены льгот, если откажутся заниматься поиском работы.

Страйд заверил членов парламента, что изменения не коснутся неизлечимо больных или людей с серьезными трудностями в обучении или инвалидностью.

Однако его инициатива вызвала негативную реакцию со стороны групп людей с ограниченными возможностями. К примеру, в Обществе рассеянного склероза заявили, что эти меры «вызовут беспокойство, страх и реальную угрозу крупных финансовых потерь».

«Мы обеспокоены тем, что эти предложения в конечном итоге заставят огромное количество людей с ограниченными возможностями искать работу, когда они недостаточно здоровы, что приведет к усугублению болезней», - заявил Джеймс Тейлор из благотворительной организации Scope.