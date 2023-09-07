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Зеленский рассказал о главной цели нового министра обороны Украины

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров должен «перезагрузить» работу ведомства. Об этом в своем telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о главной цели нового министра обороны Украины
© globallookpress.com

«Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он может перезагрузить работу министерства обороны. Именно это сейчас нужно», — сообщил Зеленский в соцсетях.

По его данным, Умеров хорошо разбирается в обороне, участвует в переговорах по оружию и освобождению военнопленных. Политолог Игорь Никулин ранее говорил, что Умеров является ставленником от США, который будет отслеживать расходование американских денег на Украине.

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