Зеленский рассказал о главной цели нового министра обороны Украины

«Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он может перезагрузить работу министерства обороны. Именно это сейчас нужно», — сообщил Зеленский в соцсетях.

По его данным, Умеров хорошо разбирается в обороне, участвует в переговорах по оружию и освобождению военнопленных. Политолог Игорь Никулин ранее говорил, что Умеров является ставленником от США, который будет отслеживать расходование американских денег на Украине.