Economist изменил слова экс-главы СБУ об «устранении людей»
Журнал Economist изменил слова экс-председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко об «устранении людей». Как сообщает РИА Новости, в опубликованной на сайте издания статье про спецотдел, на который возложена ликвидация неугодных людей, теперь говорится об устранении террористов.
Накануне издание разместило материал, согласно которому в 2015 году на Украине создали отдельное подразделение СБУ — оно занималось убийствами. В первоначальной версии текста Наливайченко рассказывал, что украинские власти сочли недостаточным просто сажать «коллаборантов» в тюрьму и пришли к выводу о необходимости «устранять людей».
«Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять террористов», — приведены слова Наливайченко в обновленной версии статьи.
Измененная цитата сопровождается подписью о том, что в прошлом варианте статьи экс-главу СБУ «непреднамеренно неверно процитировали».
Пресс-служба Наливайченко также заявляла, что Economist «перекрутил» его слова. Его представитель рассказал, что издание уже исправило ошибку и принесло извинения, однако СМИ уже «разнесли об убийстве людей».