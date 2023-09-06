Economist изменил слова экс-главы СБУ об «устранении людей»

Журнал Economist изменил слова экс-председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко об «устранении людей». Как сообщает РИА Новости, в опубликованной на сайте издания статье про спецотдел, на который возложена ликвидация неугодных людей, теперь говорится об устранении террористов.

Накануне издание разместило материал, согласно которому в 2015 году на Украине создали отдельное подразделение СБУ — оно занималось убийствами. В первоначальной версии текста Наливайченко рассказывал, что украинские власти сочли недостаточным просто сажать «коллаборантов» в тюрьму и пришли к выводу о необходимости «устранять людей».

«Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять террористов», — приведены слова Наливайченко в обновленной версии статьи.

Измененная цитата сопровождается подписью о том, что в прошлом варианте статьи экс-главу СБУ «непреднамеренно неверно процитировали».