В ООН оценили ситуацию с продбезопасностью

Мировая ситуация в области продовольственной безопасности и борьбы с голодом улучшилась после пандемии, но все еще остается тревожной. Об этом заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) для связи с РФ Олег Кобяков в ходе круглого стола дискуссионного клуба Ecumene, посвященного вопросам продовольственной безопасности.

"Относительно ситуации с голодом и с продовольственной безопасностью, она улучшилась по сравнению с разгаром пандемии, но тем не менее эти цифры остаются достаточно тревожны", - сказал Кобяков.

Отметив, что сейчас хронически голодает практически каждый десятый житель планеты, директор отделения FAO назвал эту ситуацию недопустимой. Вместе с тем, по его словам, "нет волшебного универсального рецепта", который позволил бы решить проблему голода "за год, за два, за пятилетку".

"Если бы это было возможно, то человечество давно бы с ним уже справилось", - продолжил Кобяков.

Он также обратил внимание, что существует огромный разрыв между развитыми и развивающимися странами, когда речь заходит о внедрении технических и организационных решений, которые могли бы позволить улучшить ситуацию в области продовольственной безопасности.