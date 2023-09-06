На Украине оценили подготовку энергосистемы к зиме

На Украине продолжается подготовка энергосистемы к зимнему периоду, при этом есть над чем работать. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в социальной сети.

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В среду, 6 сентября, прошло очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

«Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме. Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры», — добавил Зеленский.

Как отметил президент страны, в этот день с докладами выступали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители энергетической отрасли, госспецсвязи, генштаба и областных военных администраций.

«Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения», — добавил Зеленский.

Он пояснил, что подготовке Украины к зиме планируется уделить самое пристальное внимание.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей.