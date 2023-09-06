На Украине оценили подготовку энергосистемы к зиме

На Украине продолжается подготовка энергосистемы к зимнему периоду, при этом есть над чем работать. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в социальной сети.
В среду, 6 сентября, прошло очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.
«Ставка. Подготовка энергосистемы к зиме. Комплексный план защиты объектов критической инфраструктуры», — добавил Зеленский.
Как отметил президент страны, в этот день с докладами выступали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители энергетической отрасли, госспецсвязи, генштаба и областных военных администраций.
«Еще есть над чем работать. Все участники процесса получили конкретные задачи с конкретными сроками выполнения», — добавил Зеленский.
Он пояснил, что подготовке Украины к зиме планируется уделить самое пристальное внимание.
По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей.
До этого энергетический эксперт Юрий Корольчук допустил, что зимой отопление на Украине будет нестабильным.