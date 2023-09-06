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Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом
© EPA/TACC

По информации украинского издания «Страна.ua», в центре Киева перекрыли движение. Цели приезда Блинкена на Украину пока неизвестны.

Напомним, что о визите Блинкена в Киев ранее сообщали украинские СМИ. При этом заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель накануне не стал подтверждать рабочую поездку госсекретаря.

Госсекретарь Блинкен рассказал Зеленскому о переговорах России и США

В феврале 2023 года Украину посетил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он провел переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. Главы государств посетили Михайловский собор, где возложили цветы. Это был первый визит американского лидера на Украину после начала спецоперации.

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