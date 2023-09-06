Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

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По информации украинского издания «Страна.ua», в центре Киева перекрыли движение. Цели приезда Блинкена на Украину пока неизвестны.

Напомним, что о визите Блинкена в Киев ранее сообщали украинские СМИ. При этом заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель накануне не стал подтверждать рабочую поездку госсекретаря.