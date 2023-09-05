В Совбезе Украины заявили о начале Третьей мировой войны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Третья мировая война уже началась и Украина в ней активно участвует. Заявление было сделано им на заседании Киевского форума безопасности.
«Украина должна стать членом НАТО. <..> Те события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться. Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка», — подчеркнул он.
По словам Данилова, присоединение Украины к НАТО усилит альянс, а исход украинского конфликта изменит роль ООН. Он также призвал не считать начало конфликта на Украине недоразумением, отметив, что «здесь все намного сложнее».
До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом этапы вступления страны в альянс.