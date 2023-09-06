CNN: Блинкен может объявить о выделении Киеву более $1 млрд
Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся сейчас на Украине, в ходе визита может объявить о выделении Киеву более миллиарда долларов. Об этом 6 сентября сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
Госсекретарь Соединенных Штатов 6 сентября прибыл в Киев с официальным визитом. В прошлый раз он приезжал на Украину в сентябре 2022 года.
По информации CNN, Блинкен во время визита объявил о направлении Украине более миллиарда долларов. Помимо этого, у госсекретаря запланированы встречи с украинскими чиновниками и президентом Владимиром Зеленским, передает телеканал.
Как писала «Парламентская газета», в начале сентября Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов, которые должны пойти на экстренный ремонт жилья. По данным ведомства, этих денег хватит на ремонт 98 тысяч домов и восьми тысяч квартир в пяти украинских регионах.