Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся сейчас на Украине, в ходе визита может объявить о выделении Киеву более миллиарда долларов. Об этом 6 сентября сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Госсекретарь Соединенных Штатов 6 сентября прибыл в Киев с официальным визитом. В прошлый раз он приезжал на Украину в сентябре 2022 года.

По информации CNN, Блинкен во время визита объявил о направлении Украине более миллиарда долларов. Помимо этого, у госсекретаря запланированы встречи с украинскими чиновниками и президентом Владимиром Зеленским, передает телеканал.