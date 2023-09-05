Названы темы, которые Байден поднимет на саммите G20 в Индии
Глава США Джо Байден на текущей неделе планирует отправиться в Индию с тем, чтобы принять участие в саммите G20, рассказал советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.
Салливан пояснил, что глава государства полетит в Нью-Дели несмотря на то, что на днях у его жены Джилл Байден был обнаружен коронавирус.
По его данным, президент на саммите призовет «к справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права».
Кроме того, уточнил советник, Байден заявит о дальнейшей поддержке Украины.
Третьей важной темой речи президента, отметил Салливан, станет вопрос о мнимой поддержке России со стороны КНДР. Он пояснил, что глава государства потребует от лидеров республики не поставлять Москве вооружения.
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