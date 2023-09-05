Боррель поговорил с отправленным в отставку президентом Нигера

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил отправленного в отставку президента Нигера Мохамеда Базума в поддержке Европейского союза . Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Я сегодня вновь поговорил с президентом Мохамедом Базумом. Я вновь заверил его в полной поддержке ЕС и нашего желания увидеть продвижение усилий ЭКОВАС для восстановления конституционного порядка», — сказано в сообщении.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.