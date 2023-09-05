Все президенты Украины: краткая история, чем запомнились

Несколько дней назад советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в 2024 году на Украине не будет проведения выборов президента страны. Таким образом, Подоляк подтвердил слова текущего президента Украины Владимира Зеленского, который заявил в эфире всеукраинского телемарафона о запрете проводить выборы во время военного положения. На фоне этого мы вспомним, какими были президенты Украины и чем они вошли в историю этой страны.

Леонид Кравчук

Первым президентом Украины стал Леонид Кравчук, родившийся в 1934 году в населённом пункте Великий Житин в Польше. Его президентский срок начался в 1991 году и продолжался до 1994 года.

На период его правления пришлась гиперинфляция, а также экономический кризис первых лет независимости Украины. Кроме того, он вошёл в историю как украинский президент с самым большим числом голосов – 19,6 миллионов проголосовавших «за». При этом срок Кравчука является самым коротким президентским сроком для Украины – всего 32 месяца. Это произошло из-за необходимости в досрочных выборах, которая появилась после крупнейшей в истории Украины забастовки шахтёров в 1993 году.

В числе важнейших политических решений Кравчука, несомненно, выделяется подпись Беловежского соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества независимых государств в 1991 году. Однако не менее важным решением стал добровольный отказ Украины от ядерного оружия. Отметим, что на тот момент Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом во всём мире.

Леонид Кучма

Вторым президентом Украины стал Леонид Кучма, единственный лидер в истории страны, который смог переизбраться на второй срок. Родившийся в 1938 году в Черниговской области, Кучма продержался в кресле президента в общей сложности 10 лет – с 1995 по 2005 год.

За это время второй президент Украины смог принять ряд реформ, которые значительно стабилизировали экономическую ситуацию в стране. На этом фоне внешнеполитический курс Кучмы получил название «политика многовекторности» – Украина пыталась балансировать между сотрудничеством со странами Европы и Россией. За свой долгий срок Кучма успел принять множество важных решений – создание парламента, конституции, гривны, соглашение о неядерном статусе Украины, создание Единого экономического пространства, особом партнёрстве с НАТО и стремление страны стать членом Евросоюза. Кроме того, именно Леонид Кучма подписал соглашение о государственных границах с Россией.

В середине правления Кучмы вокруг президента разразился скандал с громким убийством журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Тогда в СМИ попали записи, на которых якобы было слышно, как президент говорил о необходимости «наказать» журналиста. Эта ситуация привела к широкому общественному резонансу и возникновению протестного движения «Украина без Кучмы», однако причастность Кучмы к убийству Гонгадзе так и не была доказана.

Виктор Ющенко

Третий президент Украины родился в 1954 году в Сумской области. Виктор Ющенко пришёл к власти в 2005 году на фоне массовых протестов и закончил свои президентские полномочия в 2010 году. Причиной массового недовольства украинцев стали обвинения в массовой фальсификации выборов 2004 года в пользу Виктора Януковича. Это недовольство переросло в Оранжевую революцию, которая привела к постановлению о проведении повторного второго тура голосования, по результатам которого победу одержал Виктор Ющенко.

Правление Ющенко неразрывно связано с постоянным противостоянием президента и премьер-министров Украины – Януковича и Юлии Тимошенко. Кроме того, при нём в Украине начала действовать новая версия Конституции которая отличается ослаблением президентских полномочий, в противовес усилением роли парламента. Кроме того, Ющенко распустил Верховную Раду, организовав досрочные выборы в 2007 году.

Внешняя политика Ющенко отличилась разрывом связей с Россией и укреплением сотрудничества со странами Запада. В частности, третий президент Украины активно добивался получения Плана действий по членству Украины в НАТО, а также получения страной безвизового режима с Евросоюзом.

Виктор Янукович

Четвёртым президентом Украины стал Виктор Янукович – основной соперник Ющенко, которого администрация предыдущего президента обвиняла в массовых фальсификациях прошлых выборов. Янукович родился в 1950 году в Енакиево. Он занял пост президента в 2010 году и продержался у власти почти 4 года – до 2014. Именно на срок Януковича приходятся события на Майдане 2014 года.

Виктор Янукович запомнился резким изменением внешнеполитической стратегии – практика сближения с Западом, которая применялась Ющенко, изменилась на укрепление отношений с Россией. В этом ключе Янукович заключил с Россией соглашение о пролонгации нахождения в Крыму Черноморского флота России, а также создание нормы о внеблоковом статусе Украины в НАТО.

Однако сильнее всего в историю вошёл конец правления Януковича, который ознаменовался Майданом 2014 года. Поводом для общественного недовольства стал отказ Януковича подписывать Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Это решение привело к волне протестов, которые переросли в столкновения между протестующими и силовиками. После этих событий парламент Украины отстранил Януковича от должности.

Петр Порошенко

На место Януковича пришёл Пётр Порошенко – единственный президент за всю историю Украины, который одержал победу во всех регионах Украины во время выборов. Порошенко родился в 1954 году в Сумской области. Он находился в кресле президента с 2014 по 2019 год.

Правление Порошенко неразрывно связано с присоединением Крыма к России, а также усугубляющимся конфликтом в ДНР и ЛНР, остановка которого стала ключевым обещанием пятого президента Украины. В этих целях Порошенко заключил Минские соглашения. Кроме того, при его правлении Украина вновь изменила курс на сотрудничество с Европой – были подписаны Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом, вступил в силу безвизовый режим, а в Конституцию Украины закрепили курс на присоединение к НАТО и ЕС. В отношениях с Россией, напротив, наступил кризис – по инициативе Порошенко Киев остановил Соглашение о сотрудничестве с Москвой.

При этом внутренняя жизнь Украины при Порошенко также связана с несколькими кризисами – девальвацией гривны и стремительным экономическим упадком.

Владимир Зеленский

С 2019 года и по сей день кресло президента Украины занимает Владимир Зеленский. Он родился в 1978 году в Днепропетровской области, но его жизнь до начала политической карьеры была тесно связана с Россией. Карьерный путь Зеленского начался с участия в КВН, где будущий политик был членом нескольких команд, в том числе в роли капитана и сценариста. После ухода из КВН последняя команда Зеленского «95-й квартал» стала выступать с концертами, а потом запустила несколько юмористических телешоу. С 2015 по 2018 год студия выпустила телесериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл главную роль – учителя истории, ставшего президентом Украины.

Во время выборов президента Украины 2019 года Владимир Зеленский выступил как выдвиженец от одноимённой партии «Слуга народа». В результате Зеленский одержал победу в президентских выборах и занял пост президента в 2019 году.

Начало правления шестого президента Украины ознаменовалось продолжающимся кризисом в отношениях с Россией. Также был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», и Роспуск Верховной рады VIII созыва. Свою внутриполитическую деятельность Зеленский связывает с активной антикоррупционной деятельностью, а также движением в сторону наибольшей прозрачности для всех политических процедур Украины.