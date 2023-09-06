На Украине приняли нового главу Антимонопольного комитета

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Кириленко с поста главы военно-гражданской администрации (ВГА) подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

5 сентября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что увольнение Кириленко с занимаемой должности было согласовано украинским правительством.