СМИ: Индия задумалась о смене названия
Индийское правительство намерено внести в парламент резолюцию о возращении Индии названия Бхарат. Об этом пишет The Economic Times.
По данным источников издания, резолюция может быть рассмотрена парламентом во время специальной сессии, которая запланирована на 18-22 сентября.
Лидер Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш подтвердил эту информацию, отметив, что официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени «президента Бхарата».
«Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», - написал Рамеш в соцсети Х.
Ряд индийских политиков, в том числе и главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма, уже выступили в поддержку переименования.
«Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет. Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции», - заявил депутат парламента Раджья Сабха Нареш Бансал.
Ранее Организация объединенных наций по просьбе Турции изменила название страны во всех официальных документах с Republic of Turkey на Republic of Türkiye. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, турецкое произношение и написание Türkiye нацелено на «повышение престижа страны на международной арене».