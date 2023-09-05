Индийское правительство намерено внести в парламент резолюцию о возращении Индии названия Бхарат. Об этом пишет The Economic Times.

По данным источников издания, резолюция может быть рассмотрена парламентом во время специальной сессии, которая запланирована на 18-22 сентября.

Лидер Индийского национального конгресса Джайрам Рамеш подтвердил эту информацию, отметив, что официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени «президента Бхарата».

«Теперь статья 1 Конституции может гласить: Бхарат, то есть Индия, должен быть Союзом государств», - написал Рамеш в соцсети Х.

Ряд индийских политиков, в том числе и главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма, уже выступили в поддержку переименования.

«Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет. Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название Индия было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции», - заявил депутат парламента Раджья Сабха Нареш Бансал.