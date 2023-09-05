Обзор иноСМИ: призыв США к Ким Чен Ыну и ключ к возобновлению зерновой сделки

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США призвали Ким Чен Ына не обсуждать с Россией поставки оружия

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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что переговоры по оружию между Россией и КНДР «активно продвигаются». Уотсон подчеркнула, что США призывают Северную Корею прекратить переговоры с Москвой и «соблюдать взятые Пхеньяном публичные обязательства не поставлять и не продавать оружие России».

Китайская газета назвала ключ к возрождению зерновой сделки

Российская сторона открыта для переговоров по зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Китайская газета Global Times пишет, что ключом к возрождению сделки должно стать обеспечение прозрачности механизма поставок зерна.

Как заявили опрошенные изданием аналитики, России нужны гарантии, что «возглавляемый США Запад не сможет использовать этот канал для отправки оружия на Украину». Успех зерновой сделки зависит от того, сможет ли Запад продемонстрировать искренность и соблюдать соглашение, включая создание справедливого и эффективного механизма надзора третьей стороны, считает Цуй Хэн, эксперт Восточно-Китайского педагогического университета.

«Почему Зеленский меняет министра обороны в разгар конфликта»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о более жесткой позиции в отношении коррупции, а затем уволил министра обороны Алексея Резникова, пишет немецкое издание Der Spiegel. Журнал подчеркивает, что отставка Резникова произошла на фоне коррупционных скандалов в украинской армии, связанных с завышением цен на форму и продовольствие для военнослужащих. Der Spiegel подчеркивает, что ситуация с коррупцией усугубилась в то же время, когда военный бюджет страны достиг почти 20 процентов ВВП

Однако еще большее внимание привлекает дело против бывшего спонсора Зеленского - миллиардера Игоря Коломойского, отмечает журнал. Суд арестовал Коломойского с возможностью выйти из-под стражи под залог в 509 миллионов гривен (13,7 миллиона долларов). Миллиардеру предъявили подозрения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В деле идет речь о незаконном выведении за границу более полумиллиарда гривен. Защита Коломойского заявила, что не будет вносить залог и подаст аппеляцию.

ЕЦБ готовится поднять ключевую ставку

Прошедшее лето в Европе представляло собой странную смесь проливных дождей и лесных пожаров, и экономика континента также страдала от крайностей, пишет The Economist. Инфляция в регионе остается высокой: цены в августе выросли на 5,3 процента к августу 2022-го. Европейские чиновники все больше обеспокоены туманными перспективами экономического роста, а недавнее падение индекса ожиданий менеджеров по закупкам указывает, что блоку грозит рецессия.

В преддверии следующего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет 14 сентября, политики обеспокоены угрозой стагфляции (ситуации, при которой низкие темпы роста сочетаются с укоренившейся инфляцией). Кристин Лагард, президент ЕЦБ, недавно подтвердила свою приверженность повышению процентных ставок, пока инфляция не вернется к целевому уровню в два процента. The Economist подчеркивает, что в ЕЦБ предпочли «жесткую посадку», сопряженную с экономическими трудностями, неспособности снизить рост цен. В связи с этим регулятор готовится поднять ключевую ставку с 4,25 до 4,5 процента.

«Неужели Сербия отвернулась от России?»

В посольстве России в Боснии и Герцеговине раскритиковали участие политиков страны в украинском форуме «Крымская платформа», назвав это «откровенно недружественным действием» и пообещав дать ответ. Однако на встрече присутствовали не только представители Боснии и Герцеговины, но также Бахрейна, ОАЭ и Сербии, отмечает автор портала «Нови Стандард» Филип Родич.

СМИ восприняли присутствие Сербии на украинском форуме как сигнал о развороте Белграда в сторону Запада. Но на самом деле многолетняя политика Сербии не изменилась, считает Родич. Он напомнил, что Сербия официально не признала присоединение Крыма к России, как не признала и независимость Абхазии и Южной Осетии.