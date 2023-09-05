Глава украинского Антимонопольного комитета решила уйти в отставку

Глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольга Пищанская подала заявление об отставке, сообщил глава фракции партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Об этом сообщает РИА Новости.