Япония обвинила Россию в приостановке проектов по Курилам

Россия перекладывает на Японию ответственность в ситуации с приостановкой гуманитарных обменов и переговоров по Курильским островам. Об этом заявил генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, пишет ТАСС.

«Вся эта ситуация возникла в результате агрессии России против Украины, и попытки российской стороны переложить ответственность на Японию являются крайне необоснованными и абсолютно неприемлемыми», - заявил он в ходе регулярной пресс-конференции в Токио.

Хирокадзу Мацуно назвал главным приоритетом «в будущих японо-российских отношениях» возобновление обменов и проектов на четырех островах, включая посещение японцами могил своих предков.

«Мы будем продолжать призывать российскую сторону к возобновлению этих проектов», - заверил он.

Ранее Япония поддержала антироссийские санкции, введенные западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. В японские санкционные списки попали и физические лица, и российские компании. В марте МИД России в качестве ответной меры объявило о выходе из диалога с Токио по мирному договору и прекращении безвизовых поездок японских граждан на южные Курильские острова. В Японии назвали это решение «прискорбным и абсолютно неприемлемым».