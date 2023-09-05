Новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров станет исполнителем планов американских властей в регионе, сообщает Aydınlık.

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Кроме того, глава военного ведомства связан с запрещенной в Турции организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которым Анкара связывает попытку переворота в 2016 году. Как пишет издание, Умеров родился в 1982 году, ранее он занимал пост президента Фонда государственного имущества Украины и специального представителя президента.

Новый министр обучался в Крымской школе-интернате для одаренных детей, открытой министерством образования, которая в украинский период получала поддержку от FETÖ. При этом Умеров напрямую связан с Вашингтоном. Часть средств, которые Умеров получает от иностранных государств, он использует в личных целях.

В молодости глава Минобороны участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX). Его брат Руслан Умеров также учился в крымской школе-интернате и имеет связи в FETÖ. Оба брата известны в Киеве как «дети Америки».