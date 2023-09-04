В Швеции начался суд над подозреваемым в работе на ГРУ

В Швеции начался суд на подозреваемым в работе на Главное управление Генерального штаба (ГРУ) ВС РФ гражданином России и Швеции Сергеем Скворцовым. Об этом сообщает издание The Local.

© Oscar Olsson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

По данным прокурора Хенрика Олина, россиянина обвиняют в незаконной разведывательной деятельности. В частности, его обвинили в предоставлении платформы для российской военной разведки ГРУ и части государственной системы России. Также Скворцова назвали узлом российской системы закупок технологий, берущей свое начало еще в советское время.

Судебный процесс продлится до 25 сентября. Гражданину России может грозить до четырех лет лишения свободы.