Новый министр обороны Украины Рустем Умеров станет исполнителем планов США в регионе. На это указала турецкая газета Aydınlık.

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Издание пишет, что у Умерова вскрыли связь с Вашингтоном — он участвовал в программе Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX). Более того, утверждают источники, политик использует в личных целях часть средств, которые он получает от иностранных государств.

Aydınlık также выяснила, что Рустема Умерова и его брата Руслана в Киеве называют «дети Америки».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Рустем Умеров уже давно завербован США. По его словам, политик «был близок к структурам турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, подконтрольного американским спецслужбам».