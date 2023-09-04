Сербия подписала договор о дружбе с АСЕАН

Сербия подписала Договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН (включает десять государств Юго-Восточной Азии). Об этом сообщает РТС.

Договор был подписан во время 43-го саммита АСЕАН в Джакарте. Аналогичные документы подписали Кувейт и Панама. Глава МИД Сербии Ивица Дачич назвал это «исключительным событием для улучшения сотрудничества с дружественными странами Юго-Восточной Азии».

«Сербия, как вы знаете, является наследницей бывшей Югославии. Мы гордимся десятилетиями дружбы и прочными связями со странами Юго-Восточной Азии», - подчеркнул Дачич.

Он отметил, что связи Сербии с этими государствами укреплялись с пятидесятых годов прошлого века, с периода основания Движения неприсоединения. Движение было создано на Белградской конференции в 1961 году после консультаций югославских, египетских, индийских политиков и представителей других стран. Основная идея движения - отказ от участия в военных блоках.

Дачич напомнил, что среди учредителей движения был президент Индонезии Сукарно.

«Мы разделяем исключительно дружеские чувства по отношению к Индонезии и другим членам АСЕАН. Принципы, которых мы придерживались все эти годы, также являются принципами АСЕАН. Взаимное уважение независимости, суверенитета, территориальной целостности, национальной идентичности, невмешательство во внутренние дела, урегулирование споров мирным путем», - подчеркнул сербский министр.