СМИ: из рижских школ начали изымать книги на русском

Корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов сообщил, что власти Латвии начали уничтожать книги на русском языке, хранившиеся в бывших русскоязычных школах. Он назвал это «зачисткой библиотек».

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По его словам, из библиотек увозят не только книги классиков русской литературы, но и западных писателей - Роберта Льюиса Стивенсона, Майн Рида и других, так как это переводы на русский.

Стефанов опубликовал видео, снятое в рижской школе номер 96, и фото с книгами в мусорных пакетах. На записи видно, как подростки загружают книги в микроавтобус. Автор видео заявил, что книги на русском «идут на макулатуру».

Летом 2022 года правительство Латвии одобрило переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском